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Atiba'dan yönetime rest

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş orta sahasının dinamosu Atiba Hutchinson, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda yönetim ile uzlaşamadı ve resti çekti.

Atiba'dan yönetime rest

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda edebilir. Kanadalı yıldız, "Sözleşmemi istediğim şartlarda uzatmazsanız Göztepe'ye giderim" diyerek yönetime rest çekti.

KANADA'DAN DA TEKLİF VAR

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson yol ayrımında… Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu ile yönetim arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Yönetimin "1 yıl uzatalım" teklifini beğenmeyen ve uzatmanın kendi istediği şartlarda yapılmasını isteyen 35 yaşındaki futbolcu, "Böyle olmayacaksa Tamer Tuna'nın takımına, Göztepe'ye giderim. Kanada'dan da çok iyi teklifler alıyorum" diyerek adeta rest çekti.

YÖNETİMDEN KESİNTİ TEKLİFİ

Beşiktaş'a Temmuz 2013'te PSV'den bonservissiz transfer edilen Atiba, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuş, gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncuları arasına girmişti. Sözleşmesi 2016 yazında 2 senelik uzatılan ve 1 milyon euronun altındaki yıllık ücreti 1.3'e çekilen Kanadalı yıldızın kariyerine 1 sezon daha Beşiktaş'ta devam etmek istediği ancak aynı ücreti talep ettiği öğrenildi. Yönetim ise yeni sözleşmedeki yıllık ücrette indirime gitmekten yana…

GÜNEŞ AYRILIK İSTEMİYOR

Taraflar arasında uzlaşma zemini oluşmazsa, Atiba Hutchinson 5 yıldır formasını giydiği kulübüne veda edecek. Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri haline gelen yıldız futbolcunun takımda kalmasını isteyen Şenol Güneş'in son kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında. Göztepe cephesi ise geçen sezon transfer ettiği Selçuk, Ba, Sabri gibi "büyük takım görmüş veteranlar"dan aldığı verim nedeniyle Atiba'ya istediği teklifi sunma noktasında cömert davranıyor. (GÜNEŞ)

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Beşiktaş Atiba Hutchinson Spor Toto Süper Lig

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