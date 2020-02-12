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Atiba Hutchinson: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum" dedi.

Atiba Hutchinson: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri’nde Yılın Erkek Sporcusu seçilen Atiba Hutchinson, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ödül alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kanadalı futbolcu, "Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için. Bu ödülü ilk kez alacağım için heyecanlıyım ve bu ödülün devam edeceğini duyduğuma da sevindim. Burada başlayacağız ve bundan sonra nasıl olacağını da göreceğiz" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ MAÇTA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Atiba, “Sergen Yalçın’la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, bir sonraki maçta elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

"1 YILIM DAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak geleceğiyle ilgili konuşan 37 yaşındaki oyuncu, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde Atiba Hutchinson’ın yanı sıra Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Umut Nayir de yılın çıkış yapan genç yeteneği ödülüne layık görüldü.

(İHA)

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