Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta en çok forma giyen yabancı futbolcu olacak

Atiba Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş'in Alanya'da şans vermesi halinde Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek. Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok'u yakaladı. Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş'in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak. Çek stoper Sivok, Beşiktaş'ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti. Beşiktaş kariyeri Trabzonspor maçıyla başladı Atiba Hutchinson'ın siyah-beyaz günleri 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçıyla başladı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, istikrarını koruyarak rekor kırma aşamasına kadar geldi. Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda 30 lig mücadelesinde görev aldı.

İstikrarıyla damga vurdu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta özellikle istikrarıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı formayla 2014-2015'te yine 30 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 34 maçın tamamında görev aldı. Ligde 2016-2017'de 28 karşılaşmada şans bulan Hutchinson, geçen sezon ise 25 karşılaşmada forma giydi. En uzun ayrılığı son 2 sezonda yaşadı Hutchinson, Beşiktaş kariyerindeki en uzun ayrılığı ise son iki sezonda yaşadı. Geçen sezonun bitimine yakın dönemlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 5 haftasında da takımdan uzak kaldı. Süper Lig'in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, iyileşmesinin ardından Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi ile formasına kavuştu. Atiba Hutchinson, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından üst üste 8 lig mücadelesinde daha görev alarak Sivok'un rekoruna ortak oldu.