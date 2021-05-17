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Atiba Hutchinson'dan Türkiye Kupası finali öncesi açıklama

17.05.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Türkiye Kupası finali öncesinde konuştu.

Atiba Hutchinson'dan Türkiye Kupası finali öncesi açıklama

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Antalyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu, kupa için istekli olduklarını belirtirken, "Bu sezonu harika bir sezon olarak adlandırmak için önümüzde bir final daha var. İnişli çıkışlı bir sezon oldu, kupada da elimizden geleni yapmaya çalıştık. Finale geleceğimize ve kupaya geleceğimize hep inandık, inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

Eksiklere rağmen kazanmak istediklerini söyleyen Atiba, "Sezon sonuna doğru şanssız sakatlıklar yaşadık, sakat olan arkadaşlarımızın son düzlükte olmasını isterdik. Bize hep destek verdiler, sahada yoklar ama sürekli bizimle beraberler. Bugün bir idman yapacağız, kendimizi silkeleyip yarınki maçı beklemeye devam edeceğiz." dedi.

Taraftarların heykelini dikmek istemesi sorulan deneyimli yıldız, "Finaller motive ediyor. Her futbolcunun hayal ettiği maçlardır. Bu maçta görev almak özel. Çok zorlu bir maç, çifte kupa fikri de heyecan verici. Heykel konusu taraftarların takdiridir, bizim kazanmamız gereken bir maç var. Saygı duymamız gereken bir takıma karşı elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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