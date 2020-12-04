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Atiba Hutchinson: Devamını getirmemiz lazım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 22:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atiba Hutchinson: Devamını getirmemiz lazım

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, gol attığı ve 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Kanadalı oyuncu, "İyi oynadık. Bazı anlarda aslında konsantrasyonu kaybettik. İlk yarı bitmeden golü bulmuş olmak, 2. yarı için özgüven verdi. Son 2 galibiyetten sonra bu seviyeye oynamaya devam etmek çok önemliydi bizim için. Bugün ayrıca gol yemedik, bu da çok olumlu bir nokta. Mutluyuz, takımım galip geldiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe daha iyi olduklarını kaydeden Atiba, "Henüz çok erken yorum için ama ritmimizi buluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oldu, herkes birbirine alışıyor, alıştı hatta. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazanmak olumlu ama daha çok maç var. Böyle gitmesi güzel hissettiriyor, devamını getirmemiz lazım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memleketının butun sıtadlarına heyeklı yapısın adam gıbı adam dıye
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