Atiba Hutchinson: Şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz

Siyah-beyazlı ekibin kaliteli futbolculardan oluştuğunu belirten Kanadalı oyuncu, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" dedi.

Atiba'nın Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

"Sezon başı kulüple anlaşmam biraz zaman aldı ama anlaşmaya vardık. Ben ayrılmak istemedim. Kulüp de beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Beşiktaş ve bu taraftar bana çok şey verdi."

"Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bana büyük destek verdiler. Bana olan güvenlerini inançlarını hep ortaya koydular. Zaten geldiğim ilk günden beri bana karşı çok pozitif ve güzel duygular içindeler. Ben de onların duygularına karşılık vermeye çalışıyorum. Kesinlikle onlar da kalmamı istediler. Ben de Beşiktaş formasını giymeye devam ettiğim için çok mutluyum."

"Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir."