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Atiba Hutchinson: Tekrar arkadaşlarımla beraberim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2020 21:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesini 1 yıl uzatan Atiba Hutchinson, "Tekrar arkadaşlarımla beraberim. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Atiba Hutchinson: Tekrar arkadaşlarımla beraberim

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 1 yıllık imzasının ardından konuştu.

Beşiktaş’ta yeni 1 yıllık sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tekrar arkadaşlarımla beraberim. Birkaç idman kaçırdım ama bugün topa dokunabildim. Gelecek ne getirecekse ona hazırlanıyoruz, çok pozitifiz. İyi de çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme, zor olsa da iyi çalışıyoruz. Birbirini tanıyan bir ekip var. Maça kadar daha iyi olacağız. Maçı iyi geçmeyi istiyoruz" dedi.

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