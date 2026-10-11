İkiz olsalar bu kadar! Eren Elmalı ile Carlos Alcaraz'ın benzerliği gündem oldu

Futbol ve tenis dünyasının iki tanınmış ismi Eren Elmalı ile Carlos Alcaraz, bu kez sportif başarılarıyla değil, birbirlerine olan benzerlikleriyle konuşuluyor. Sosyal medyada yan yana paylaşılan görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, iki ismin kardeş olabilecek kadar birbirine benzediği öne sürüldü.

"KARDEŞ OLABİLİRLER Mİ?" YORUMLARI

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Eren Elmalı ile İspanyol tenis yıldızı Carlos Alcaraz arasındaki benzerlik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İkilinin yüz hatları ve genel görünümleri üzerinden yapılan paylaşımlarda, "Kardeş olabilirler mi?" ve "Neredeyse aynılar" gibi yorumlar öne çıktı.

BOYLARI VE YAŞLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

İki sporcu arasındaki benzerlik konuşulurken yaş ve boy bilgileri de gündeme geldi. 26 yaşındaki Eren Elmalı'nın boyu 1,81 metre olarak belirtilirken, 23 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın boyunun ise 1,83 metre olduğu ifade edildi.

ALCARAZ'IN YENİ GÖRÜNÜMÜ BENZERLİĞİ ARTIRDI

Carlos Alcaraz'ın saçlarını uzatmasıyla birlikte iki isim arasındaki fiziksel benzerlik sosyal medyada daha fazla konuşulmaya başladı. Kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar, farklı spor dallarında mücadele eden iki ismi beklenmedik şekilde gündeme taşırken, Eren Elmalı'dan benzerlik yorumlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.