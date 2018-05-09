Atiba'yla sözleşme gerginliği! 2 maçtır...

Siyah-Beyazlılar’da 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson’ın Kara Kartal’la olan kontratı 31 Mayıs’ta sona erecek. Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık öneride bulundu.
Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.
Sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş’ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba’nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor. Atiba, Beşiktaş’ta 5 sezonda 194 maça çıkıp 9 gol atmıştı.
(FANATİK)
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