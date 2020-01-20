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  4. Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”

Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”

MUĞLA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Muğla Ziraat Odaları, Muğla genelinde yaşanan tarımsal sorunları ve çözüm önerilerinden oluşan dosyayı Ankara ziyareti kapsamında Muğla milletvekillerine iletti.

Muğla Ziraat Odaları, Muğla genelinde yaşanan tarımsal sorunları ve çözüm önerilerinden oluşan dosyayı Ankara ziyareti kapsamında Muğla milletvekillerine iletti. Ziyarete katılan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ilçedeki sulama sorunlarını dile getirerek, sulama barajlarının yapımının hızlandırılmasını ve Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmasını talep etti.
Muğla Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ve Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Muğlalı çiftçilerin talebi üzerine tarımsal sorunları Muğla Milletvekillerine iletmek amacıyla Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Muğla’daki Ziraat Odası Başkanlarından oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’u ziyaret ettiler.
Muğla milletvekillerini, il genelinde yaşanan tarımsal sorunlar ve çözüm önerilerine dair bilgilendiren başkanlar, tarımda kullanılan elektrik fiyatlarındaki artışa da dikkat çekerek, son dönemde girdi maliyetleri artan çiftçilerin borçlarının, faizsiz uzun vadeli ertelenme veya yapılandırılmasını talep etti.

Aylık fatura düzenlemesinin çiftçileri ve üreticileri sıkıntıya soktuğunu dile getiren başkanlar, “Her ay bir düzenli geliri olmayan üreticilerimizin, elektrik faturalarını aylık olarak ödemeleri mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak tarımsal sulama abone grubundan elektrik alan üreticilerimiz için aylık tahakkuk uygulamasından vazgeçilmeli, ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılmalıdır. Üreticilerimiz haliyle elektrik dağıtım şirketleri ile muhatap olmaktadır.” diyerek, çiftçilerin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak dağıtım şirketleri tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasını istediler.

Muğla genelindeki çiftçilerin ortak sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından söz alan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ilçedeki önemli 3 konuyu gündeme getirdi.
Öncelikle tarımsal üretimin devamlılığı ve kaliteli ürün için kurak toprakların suya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Atıcı, Milas’ta planlanan Eşence-Yeniköy, Gökçeler Barajlarının biran önce yapıma başlanması gerektiğini söyledi.
Sulama ve Sulama Birliği ile ilgili bazı sorunları da ileten Başkan Atıcı, fuar alanı ihtiyacına dikkat çekerek, Milas’a acil bir fuar alanının yapılması konusunda talepte bulundu.
Oda Başkanları, Muğla Milletvekillerine çiftçilerin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı Muğlalı çiftçiler adına teşekkür etti.
Milletvekilleri de çiftçilerin sorunlarını dikkate alarak çalışma yapacaklarını ifade ederek, Muğla’nın Ziraat Odası Başkanlarına teşekkür etti.

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