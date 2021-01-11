Atığı enerjiye dönüştüren inovasyon doğayı 2 bin 645 ton çamurdan kurtardı

Antalya OSB’nin Türkiye’de bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 2 bin 645 ton atık çamurunu çimento fabrikaları ve enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirerek, hem doğaya karışmasını engelledi hem de alternatif bir enerji kaynağına dönüştürdü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesine 2015 yılında kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 5 yıllık hizmet süresinde 2 bin 645 ton atık çamurunu yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis, arıtma çamuruna çözüm bulmanın yanı sıra, atığı alternatif bir enerji kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı ile Türkiye’ye örnek oldu.

“Güneş enerjisi ile çalışıyor”

Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun yüksek oranda su içermesi nedeniyle, katı atık depolama tesislerinde yüksek hacimler teşkil ettiğini, depolama alanlarının zamanla yetersiz kaldığını, lisanslı bertaraf tesisi sayısının az olması nedeniyle de atık çamurunun gün geçtikçe doğa için bir tehdide dönüştüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip tesis ile bu tehdidi bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi. Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bahar, “Sistem ile yüzde 80’i su, yüzde 20’si katı madde olan atık çamurunun katı madde oranı, ön susuzlaştırma ekipmanı ile yüzde 40-45 seviyesine çıkarılmakta, ardından solar çamur kurutma tesisinde kurutularak yüzde 85-95’e kadar yükseltilmektedir. Katı madde daha sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tesis, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlamaktadır. Atığın bertaraf edilmesinde kullanılacak enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi suretiyle, doğaya karşı ikinci bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Güneşli olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi ile donatılan tesis, bu özelliği ile hibrit bir projedir. Ancak 5 yıl içerisinde hiç kullanma ihtiyacı doğmamıştır” dedi.