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Atık metallerden yapılan 10 metrelik motosiklet heykeli ilgi çekiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da emekli resim öğretmeni Ahmet Eser Köprülü tarafından atık metaller ve hurda malzemeler kullanılarak yapılan yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki heykel, motosiklet tutkunlarının uğrak yeri oldu - Köprülü: - "Bidon, el arabası parçaları, eski çöp kutuları ve eski motosiklet parçalarından faydalandık. Hurdalardan bir eser ortaya çıkardık ve çok dikkat çekti"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde emekli resim öğretmeni Ahmet Eser Köprülü tarafından atık metaller kullanılarak yapılan motosiklet heykeli ilgi görüyor.

Köprülü, Şarköy Motosikletçiler Kulübü'nün talebi üzerine atık metaller ile hurda malzemeler kullanarak yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde motosiklet heykeli yaptı.

Kulübün yanındaki kumsalda platform üzerine konulan heykele, motosiklet tutkunlarının yanı sıra turistik ilçeyi ziyaret eden vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki motosiklet kulüplerinin üyeleri, Şarköy'e gelerek heykelin önünde toplanıyor.

Emekli resim öğretmeni 72 yaşındaki Köprülü, AA muhabirine, geçen yıl mayıs ayında yaklaşık 20 günde tamamladığı heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Belediyenin garajında kaynak makinesi kullanarak heykelini tamamladığını anlatan Köprülü, "Eskiden pirinç tarlalarında iz bırakmak için traktörlerin arkasına tekerlek takılırdı. Biz onları motosiklette kullandık. Bidon, el arabası parçaları, eski çöp kutuları ve eski motosiklet parçalarından faydalandık. Hurdalardan bir eser ortaya çıkarttık ve çok dikkat çekti." dedi.

Şarköy Motosikletçiler Kulübü Başkanı Ayhan Coşkun da heykelin motosiklet tutkunlarının ilgi odağı haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen motosikletçilerin heykelin önünde fotoğraf çektirdiğini anlatan Coşkun, "Bazı ziyaretçiler motosikletin üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyor. Bizler de insanların bu ilgisinden çok memnunuz. İlçemizin simgesi haline geldi." dedi.

Kulüp üyesi Bayram Bayraktar ise motosikletin çok farklı bir tutku olduğunu vurgulayarak, "Bu heykelin üzerine çıkınca gerçekten motosiklet kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Burası çok keyifli. Motosiklet sürmek ayrıcalıktır. Ben her zaman keyif alıyorum." ifadesini kullandı.

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