Atiker Konyaspor 1-1 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Filipovic'le 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ise Göztepe'de Kadah'ın topu üst direkten geri döndü. İlk 45 dakikada da Konya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. 54. dakikada Yasin'le golü bulan İzmir ekibi 1-1'lik beraberliği yakaladı. Yalnızca 1 dakika sonra ilk yarıda olduğu gibi yine Kadah'ın topu direkten döndü.
90+1. dakikada Kadu'nun Jahovic'e müdahalesini VAR'a gidip izleyen hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Kadu'ya da 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Fakat topun başına geçen Skubic'in penaltısını Beto kurtardı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 35 puana çıkarken, Göztepe 26 puana yüzseldi. Konyaspor'un 3 puan hasreti 5 maça çıktı. İzmir temsilcisinde Tamer Tuna ikinci maçında puanla tanıştı Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
14. dakikada Filipovic’in ara pasında kaleci karşı karşıya kalan Jahovic’in şutunda Beto topu çeldi.
18. dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Filipovic topa ağlarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
31. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında Volkan’ın kısa pasıyla topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
54. dakikada orta sahadan gelişen Göztepe atağında, Castro’nun verdiği uzun pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, yaptığı vuruşla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1
56. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, kaleci Serkan boşa çıktı. Korner noktasına yakın noktada topu kapan Deniz’in boş kaleye vurduğu şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
68. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jevtovic’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Milosevic’in şutunda kaleci Beto topu son anda kornere gönderdi.
88. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içisinde topla buluşan Jahovic, Kadu’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası VAR’a giden hakem Ablulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Skubic geldi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto, doğru köşeyi seçerek gole engel oldu.
90+6. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in ortasında Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.
Atiker Konyaspor 1-1 Göztepe
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Erdinç Sezertam xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Ali x (Ömer Ali dk.70 xx), Filipovic xxx, Zuta x (Ferhat dk.46 xx), Volkan xx, Milosevic xx, Jevtovic xx, Traore xx, Fofana x (Amir dk. 82 ?) Jahovic xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Göztepe: Beto xxx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xxx, Berkan xx, Borges x, Castro xx (Poko dk.85 ?), Serdar x, Deniz xx (Jerome dk.69 xx), Yasin xxx, Ghilas x (Axel dk.46 x)
Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Yasin (dk. 54) (Göztepe)
Kırmızı kart: Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Zuta, Ferhat (Konyaspor), Yasin, Beto (Göztepe)
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