Atiker Konyaspor 1-1 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Filipovic'le 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ise Göztepe'de Kadah'ın topu üst direkten geri döndü. İlk 45 dakikada da Konya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. 54. dakikada Yasin'le golü bulan İzmir ekibi 1-1'lik beraberliği yakaladı. Yalnızca 1 dakika sonra ilk yarıda olduğu gibi yine Kadah'ın topu direkten döndü.

90+1. dakikada Kadu'nun Jahovic'e müdahalesini VAR'a gidip izleyen hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Kadu'ya da 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Fakat topun başına geçen Skubic'in penaltısını Beto kurtardı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 35 puana çıkarken, Göztepe 26 puana yüzseldi. Konyaspor'un 3 puan hasreti 5 maça çıktı. İzmir temsilcisinde Tamer Tuna ikinci maçında puanla tanıştı Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.