Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçında Atiker Konyaspor, 3'te 3 yapan Ankaragücü'nü 2-0 yendi, rakibinin serisine son verdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan ev sahibi ekip, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk devre golsüz sonuçlandı. 56. dakikada Faty ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0. 77'de sahne alan sahanın başarılı ismi Fofana maçın sonucunu ilan etti: 2-0. 5 hafta sonra galibiyetle tanışan Atiker Konyaspor puanını 14'e yükseltirken, İsmail Kartal'ın öğrencileri ise 19 puanda kaldı. Başkent ekibi ligde bir sonraki maçında Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adis Jahovic'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yatabare’nin vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa hareketlenen Milosevic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.