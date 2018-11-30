Atiker Konyaspor 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Adis Jahovic (penaltı) ve 67. dakikada Jens Jonsson attı. İlk maçında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaman, Yeşil-Beyazlılar'la 2. maçında galibiyete ulaştı.

Maça iyi başlayan Konyaspor henüz 1. dakikada Milosevic'le gole yaklaştı. 5. dakikada ise Traore'nin serbest vuruştan kaleye gönderdiği top direkten döndü. 25. dakikada Traore, topu Alanyaspor ağlarıyla buluşturdu; ancak hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesi ofsaytı belirledi.

İlk yarı golsüz sona ererken; ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Atiker Konyaspor, 51. dakikada VAr incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bir dakika sonra topun başına geçen Jahovic'in vuruşunda top sağ direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti.

dakikada son adam Jahovic'i düşüren Alanyasporlu Merih Demiral kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Oyunda iyice üstünlüğü ele geçiren Atiker Konyaspor, 67'de 2-0'ı buldu. Bir dakika önce oyuna giren Welinton'dan topu kapan Jonsson, meşin yuvarlağı Alanyaspor yarı sahasının ortalarından ceza sahasına taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu 2. kez ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 21 yapan Atiker Konyaspor maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 15. sırada kaldı.

