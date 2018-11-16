SPOR

Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı! 2.5 yıllık imza

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ve Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'la anlaştıklarını açıkladı. Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 19 Kasım Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı! 2.5 yıllık imza

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 19 Kasım Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Böylece Aykut Kocaman'ın, Atiker Konyaspor'daki 3. dönemi resmileşmiş oldu.

SELÇUK AKSOY ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

TRT Spor'a kouşan Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, sonrasında hiçbir takımla görüşmemişti.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.

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Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladıAtiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Yobaz Konya inşallah küme düşersin.
@alprsln KİMSİNKİ.. KONYA YA YOBAZ.. DİYORSUN.. KUDUZ... SENİN GİBİLERİNE LANET OLSUN..
Avucuna yala bak Youtube Konyaspor Taraftarı yeri geldiği zaman İzmir Marşınıza söyler Atatürkü de anar!!
ne kadar etik .rızayı hiç bir neden yokken yolla.
helal olsun konyasporum çok iyi bi karar ilk 3 garanti
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