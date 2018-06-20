Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil Beyazlı ekipten şu açıklama yapıldı:
"Atiker Konyaspor’umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.
Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın’a bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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