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Atiker Konyaspor'dan Şenol Güneş'in yabancı sınırıyla ilgili sözlerine destek

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in “Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla” açıklamasına Atiker Konyaspor’dan destek geldi.

Atiker Konyaspor'dan Şenol Güneş'in yabancı sınırıyla ilgili sözlerine destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in “Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla” açıklaması, futbol camiasını ikiye böldü. Bu konuda bir taraf tecrübeli hocaya destek verirken, bir taraf ise Şenol Güneş'in yaptığı bu açıklamaya bir neden göstermesi gerektiğini söyledi. Şenol Güneş'e Türk futbolunu ilgilendiren bu sözlerine Atiker Konyaspor'dan da destek geldi. Yeşil-beyazlı ekibin Asbaşkanı Recep Çınar yaptığı açıklamada, “Şenol hocanın bu düşüncesine tamamen olmasa da, çoğunluğuna katılmamak mümkün değil” dedi.

“Yabancı transferinin hem sayısal, hem de yaş olarak bir sınırı olmalı”

Çınar, meseleye sadece futbolcu ya da kulüp bazında bakmak yerine, ekonomik olarak bakmanın da yararlı olacağını söyledi. Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı: “Şenol Güneş'in 'Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla' açıklaması, abartı değil. Gerçekten bazı maçlarda esame listelerine bakıyorsunuz ilk 11'e ismi yazılan oyuncuların tamamı yabancı. Karşı takıma baktığınız zaman da 11 oyuncunun yarısından fazlası yabancı. Bu nedenle yabancı transferinin hem sayısal, hem de yaş olarak bir sınırı olmalı. Bunun bir de ekonomik tarafı var. Ülkenin bir kuruşa ihtiyacı varken, milyon dolarların, milyon euroların, ayağında top bile tutamayan yabancılara ve menajerlere verilmesinin önüne geçilmelidir. Bunları söylerken, Türk futbolunun gerçeğini de ıskalamamak lazım. Bu ülkenin futbolunu yönetenlerle, kulüpleri yönetenler, hem altyapılara hem de amatör kulüplere daha çok destek vermeli, özellikle de yerlinin yerlisine yatırım yapmalılar.”

“Fondaki parayı da kulüplerin kendi altyapıları için kullanmaları sağlanmalı”

Yerli futbolcuların da yabancı oyuncuların sayısının artmasına dolaylı da olsa katkılarının olduğuna dikkat çeken Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, “Yabancı oyuncu artışında iki ana gerekçe vardı. Birincisi yerli oyuncuların rakamları yüksek tutmaları, ikincisi de kulüplerin Avrupa'da başarılı olmaları için daha güçlü kadrolara ihtiyaç duymaları. Ancak şu da bir gerçek ki, yabancı sayısındaki artış paraların çarçur olmasını engelleyemedi. Tabi ki burada istismar edilmiş durumlar da var. Bu yabancı transferini sınırlandırmak altyapılara eğilmekten geçer gibi klasik söylemler yerine sert duruşlar sergilenmeli. Bunları mecbur kalınca hayata geçirebiliyoruz. Bir tarihte Konyaspor'un tahtası kapalıydı, altyapıdan gelen oyuncularla hem kulüp kazandı hem de oyuncular. Bugün bunu Eskişehirspor'da yaşıyor. UEFA'nın bu konuda bir yaptırımı var, niye TFF'nin de olmasın? Örneğin yabancı oynatan kulüplerin fona koyacağı bedel artırılmalı ve fondaki parayı da kulüplerin kendi altyapıları için kullanmaları sağlanmalı. Dolayısıyla da yabancı oyuncu sayısı kademeli olarak düşürülmeli” şeklinde görüşlerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Recep Çınar şenol güneş

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