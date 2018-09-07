Atiker Konyaspor'dan Şenol Güneş'in yabancı sınırıyla ilgili sözlerine destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in “Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla” açıklaması, futbol camiasını ikiye böldü. Bu konuda bir taraf tecrübeli hocaya destek verirken, bir taraf ise Şenol Güneş'in yaptığı bu açıklamaya bir neden göstermesi gerektiğini söyledi. Şenol Güneş'e Türk futbolunu ilgilendiren bu sözlerine Atiker Konyaspor'dan da destek geldi. Yeşil-beyazlı ekibin Asbaşkanı Recep Çınar yaptığı açıklamada, “Şenol hocanın bu düşüncesine tamamen olmasa da, çoğunluğuna katılmamak mümkün değil” dedi.

“Yabancı transferinin hem sayısal, hem de yaş olarak bir sınırı olmalı”

Çınar, meseleye sadece futbolcu ya da kulüp bazında bakmak yerine, ekonomik olarak bakmanın da yararlı olacağını söyledi. Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı: “Şenol Güneş'in 'Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla' açıklaması, abartı değil. Gerçekten bazı maçlarda esame listelerine bakıyorsunuz ilk 11'e ismi yazılan oyuncuların tamamı yabancı. Karşı takıma baktığınız zaman da 11 oyuncunun yarısından fazlası yabancı. Bu nedenle yabancı transferinin hem sayısal, hem de yaş olarak bir sınırı olmalı. Bunun bir de ekonomik tarafı var. Ülkenin bir kuruşa ihtiyacı varken, milyon dolarların, milyon euroların, ayağında top bile tutamayan yabancılara ve menajerlere verilmesinin önüne geçilmelidir. Bunları söylerken, Türk futbolunun gerçeğini de ıskalamamak lazım. Bu ülkenin futbolunu yönetenlerle, kulüpleri yönetenler, hem altyapılara hem de amatör kulüplere daha çok destek vermeli, özellikle de yerlinin yerlisine yatırım yapmalılar.”