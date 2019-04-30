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Atiker Konyaspor'dan şok Galatasaray paylaşımı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 30.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı göndermesi geldi.

Atiker Konyaspor'dan şok Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan maç sonu rakiplerine göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından Serkan Kırıntılı paylaşımında bulunan Konyaspor, Aslan'ın kalecilerini bir türlü geçemediğini ima etti. Yeşil-Beyazlı kulübün paylaşımında "Futbol basit bir oyundur. Zor olan gününde bir Serkan’ı geçebilmektir..." denildi.

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Konyaspor'dan hakem açıklamasıKonyaspor'dan hakem açıklaması
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Atiker Konyaspor serkan kırıntılı

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