Atiker Konyaspor'dan şok Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan maç sonu rakiplerine göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabından Serkan Kırıntılı paylaşımında bulunan Konyaspor, Aslan'ın kalecilerini bir türlü geçemediğini ima etti. Yeşil-Beyazlı kulübün paylaşımında "Futbol basit bir oyundur. Zor olan gününde bir Serkan’ı geçebilmektir..." denildi.
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