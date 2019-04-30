Atiker Konyaspor'dan şok Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan maç sonu rakiplerine göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından Serkan Kırıntılı paylaşımında bulunan Konyaspor, Aslan'ın kalecilerini bir türlü geçemediğini ima etti. Yeşil-Beyazlı kulübün paylaşımında "Futbol basit bir oyundur. Zor olan gününde bir Serkan’ı geçebilmektir..." denildi.





