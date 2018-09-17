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Atiker Konyaspor: Fenerbahçe taraftarı koltuk, ayna, kapı ve çeşme kırdı!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 17.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında, sarı-lacivertli takım taraftarlarına ayrılan bölümde çok sayıda koltuğun kırıldığı kaydedildi.

Atiker Konyaspor: Fenerbahçe taraftarı koltuk, ayna, kapı ve çeşme kırdı!

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan tribünde, çok sayıda koltuğun yanı sıra ayna, kapı, klozet ve çeşmeler de kırıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe taraftarı maçın ardından kendilerine ait bölümde yer alan çok sayıda koltuk, ayna, kapı, klozet ve çeşmeleri kırdı. Tuvaletleri, turnikeleri ve duvarları savaş alanına çevirdi. Öte yandan konuk ekip taraftarı tel örgü bariyerlerini kırarak kontrol merkezindeki çalışanlara saldırdı. Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuğun parçalandığı, klozet kapakları, turnike bariyerleri, ayna ve kapıların kırıldığı görüldü. Ayrıca pisuvarların kullanılamaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü tespit edildi."

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince, konu hakkında rapor tutulduğu, güvenlik kameralarınca tespit edilen taraftarlar için yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Fenerbahçe taraftar

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