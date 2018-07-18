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Atiker Konyaspor sol bek Yevhen Opanasenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor savunmasını güçlendirdi. Atiker Konyaspor, Zorya forması giyen Yevhen Opanasenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor sol bek Yevhen Opanasenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Ukrayna’nın Premier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk’ta sol bek mevkiinde forma giyen 27 yaşındaki Yevhen Opanasenko resmi sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde transfer komitesi üyelerinden As Başkan Osman Koçak hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan As Başkan Osman Koçak, “ Yevhen Opanasenko ile bugün opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Kendisinin Avrupa kupalarında hem ön eleme hem de gruplarda olmak üzere ciddi bir tecrübesi var. Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen futbolcumuz Ukrayna Premier Lig’inde 177 maçta görev yaptı ve 9 gole imza attı. Önümüzdeki sezon Atiker Konyaspor’umuza önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olması dileğiyle Yevhen Opanasenko’ya kulübümüze hoş geldin diyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Yevhen Opanasenko ise “Atiker Konyaspor’u Shaktar Donetsk ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Özellikle Konya’da oynanan karşılaşmada son derece dirençli bir takım olduğunu görmüştüm. Şimdi burada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa’ya gidebilmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. Ben önümüzdeki sezonun kulübümüz açısından son derece renkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider ve takım olarak hedeflerimize ulaşırız” dedi.

Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’da 39 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Yevhen Opanasenko

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