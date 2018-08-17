Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı, Selim Ay ve Ferhat Öztorun'la sözleşme yeniledi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ay ve Volkan Fındıklı'yla 3'er yıllık, Ferhat Öztorun'la ise 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı duyuruldu.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Osman Koçak'ın, "Uzun süredir beraber oynayan bir kadromuz var. Bu kadroyu bozmadan, küçük dokunuşlarla çok daha büyük başarıları kovalayan bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Futbolcularımız Ferhat, Selim ve Volkan ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi yeniledik. Önümüzdeki günlerde iç transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah diğer futbolcularımızla da karşılıklı anlaşıp, rahat bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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