SPOR

Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı, Selim Ay ve Ferhat Öztorun'la sözleşme yeniledi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 17.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında oyuncuları Selim Ay, Volkan Fındıklı ve Ferhat Öztorun'un sözleşmelerini yeniledi.

Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı, Selim Ay ve Ferhat Öztorun'la sözleşme yeniledi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ay ve Volkan Fındıklı'yla 3'er yıllık, Ferhat Öztorun'la ise 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı duyuruldu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Osman Koçak'ın, "Uzun süredir beraber oynayan bir kadromuz var. Bu kadroyu bozmadan, küçük dokunuşlarla çok daha büyük başarıları kovalayan bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Futbolcularımız Ferhat, Selim ve Volkan ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi yeniledik. Önümüzdeki günlerde iç transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah diğer futbolcularımızla da karşılıklı anlaşıp, rahat bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!
Atiker Konyaspor 3 puana odaklandıAtiker Konyaspor 3 puana odaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı Selim Ay Ferhat Öztorun

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı, Selim Ay ve Ferhat Öztorun'la sözleşme yeniledi

Atiker Konyaspor Volkan Fındıklı, Selim Ay ve Ferhat Öztorun'la sözleşme yeniledi

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!

Atiker Konyaspor 3 puana odaklandı

Atiker Konyaspor 3 puana odaklandı

Paolo Hurtado, Konyaspor'da

Paolo Hurtado, Konyaspor'da

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetti

Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.