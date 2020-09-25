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Atılay Canel: “Haddimizi bilerek devam edeceğiz”

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 25.09.2020 23:22 | Son Güncelleme

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir’i Roco ve Sabo’nun golleriyle 2-0 yenen Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, takım olarak hadlerini bilerek yola devam ettiklerini söyleyerek, önümüzdeki sene ise hedeflerinin Avrupa olduğunu açıkladı.

Atılay Canel: “Haddimizi bilerek devam edeceğiz”

36 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Karagümrük, ligin 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir’i Roco ve Sabo’nun golleriyle 2-0 yenerken puanını da 7’ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Teknik Sorumlu Atılay Canel, galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirterek,

“Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz. Oyun disiplininden kopmadan verilen görevleri yerine getirdiler. Karşımızda geçen senenin şampiyonu vardı ve bu bilinçle sahaya çıkıp istediğimiz sonucu aldık. İlk arı biraz ortada geçti. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle galibiyeti aldık. Daha önce de aldığımız sonuçların tesadüf olmadığını söyledik. Kısmetse önümüzdeki sezon Avrupa’ya gideceğiz. Bunu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

"TRANSFER DEVAM EDİYOR"

Forvet transferi konusunda sorulan soruyu “Transfer devam ediyor” diyerek yanıtlayan Canel, tecrübeli oyuncu Biglia hakkında da “Biglia kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Bize çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Bugün kadroda olmayan Sobiech’in geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında yediği yemek nedeniyle rahatsızlandığını söyleyen Canel, son olarak haftaya oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili olarak “Bizim maçlarımızın hepsi zor maç. Bu maçları imtihan olarak görüyoruz ve iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Haddimizi bilerek puan ve puanlarla yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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