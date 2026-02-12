Atilla Karaoğlan: "Bize güvenilsin, inanılsın"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2026 FIFA kokart töreninde hakem Atilla Karaoğlan, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularını yanıtladı. Dünden bugüne hakemlerin çalışma şartları, kadın hakemlerin Türk futbolundaki yeri ve genç hakemlerin yükselme süreciyle ilgili birçok konuda tecrübelerini paylaştı.

"BİR HAKEME FIFA KOKARTININ VERİLMESİ GURUR VERİCİ"

FIFA kokartı sahibi hakemler olarak, uluslararası turnuvada görev almanın önemine değinen Atilla Karaoğlan, "Türk futbolu ve Türk hakemliği için çok önemli bir etkinliği geride bıraktık. Bir hakeme FIFA kokartının verilmesi gurur verici. Ben de FIFA kokartı takan hakemler içerisindeyim. Dördüncü senem, İişallah uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yeni kokart takan arkadaşlarıma başarılar diliyorum, umarım güzel müsabakalarda görev alırlar" diye konuştu.

"YAKIN DÖNEM HAKEMLERİ OLARAK DAHA ŞANSLIYIZ"

Yakın gelecekteki tesisleşmeye dikkat çeken 39 yaşındaki hakem, "Türkiye Futbol Federasyonu’na ait mükemmel bir tesisimiz var. Ben Sakarya’dayım, eskiden antrenman alanlarımız az ve olanlar da eskiydi. Ama şimdi hemen hemen her ilde hatta her ilçede antrenman yapabileceğimiz alanlar mevcut. Yakın dönem hakemleri olarak daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum, çok güzel tesisleşme ve yatırımlar var. Yabancı hakemlerimizin, Merkez Hakem Kurulu’muzun ve Türkiye Futbol Federasyonu’muzun desteği çok ciddi. Eski bir hakem olan spor bakanımız bizim içimizden biri. Bu mesleği hem Türkiye’de hem de İngiltere’de yapmış birisi olarak bizim duygu ve düşüncelerimizi çok iyi anlıyor. Ona da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇ HAKEMLER İÇİN 5-6 YILDA SÜPER LİG’DE GÖREV ALMAK MÜMKÜN"

Hakemlerin artık daha kısa sürede klasman yükselme şansları olduğunu dile getiren Karaoğlan, "Hakemliğimin ilk yıllarında dürüst olmak gerekirse yükselmek çok daha zordu. Genç hakemlere tabii ki bazı teşvikler vardı ama talimatlar hakemlerin yükselmesine yönelik esnek değildi. Uzun süreler alt liglerde görev yapmanız gerekiyordu ancak şu anki sistemde belki 5-6 yılda Süper Lig’de görev alması mümkün. Bu durum genç arkadaşlarımızın daha çabuk yükselmesi ve umut etmesi için önemliydi. Onlar ile deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu yolda yaşadıkları tecrübe eksikliğini gidermek için hem MHK yöneticileri hem de biz abileri ve kardeşleri olarak destek oluyoruz. Evet, bu dönemde yükselmenin önü açıldı. Doğru olan da buydu. Hakem arkadaşlarımızın genç yaşta hem uluslararası arenada hem de Süper Ligde görev alarak; ileride Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi organizasyonlarda ülkemizi gururlandırmalarını destekleyen yönde önü açıldı" şeklinde konuştu.

"KADIN HAKEMLERİMİZİN SÜPER LİG’DE MAÇ YÖNETMESİ BENCE HAYAL DEĞİL"

Kadın hakemlerin yakın zamanda Süper Lig’de görev alacağına inandığını da aktaran Atilla Karaoğlan, "Bir arkadaşımız sanırım TFF 1. Lig’de 2 tane maç yönetti. Aslında Türkiye’de kadın hakemlerin TFF 1. Lig’de maç yönetmesi çok görülen bir şey değil. Şu anda çok önemli bir misyon var, federasyonumuzun ve hakem kurulumuzun bu yönde çok ciddi çalışmaları var. Kadın hakemlerimizin Süper Lig’de maç yönetmesi bence hayal değil. Kadınlar her sektörde olduğu gibi hakemlik sektöründe de bence başarılı olacaklar. Buna yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi.

"İSPANYA VE İNGİLTERE LİGİ KEYİF ALARAK TAKİP ETTİĞİM LİGLER"

FIFA kokartlı hakem, özellikle İspanya LaLiga ve İngiltere Premier Lig’i keyifle takip ettiğini aktararak, "Biz, Süper Lig’de tüm maçları izleyip analiz ederken aynı zamanda dünya liglerini de takip etmek zorundayız. Oradaki hakemlerin oyunun içinde nasıl yer aldığı, nasıl karar verdiği, VAR çıtasının nasıl olduğunu gibi bir sürü olguyu takip ediyoruz. Aynı zamanda UEFA bünyesindeki tüm turnuvaları takip ediyoruz, orada yaşanan pozisyonlar da bizim için çok önemli. Bir hakemin olmazsa olmazı maç izlemesi. Tabii bunların yanı sıra İspanya ve İngiltere ligi keyif alarak takip ettiğim ligler" dedi.

"EKSİKLERİMİZİ GİDEREREK UMARIM ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Son haftalarda yeniden tartışılmaya başlanan müsabaka uzatma dakikaları hakkında sorulan soruyu ise Atilla Karaoğlan, şu şekilde cevapladı:

"Dünya Kupası’ndan sonra o dönem görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu böyle bir şey söylemişti. Saha hakemi ve VAR hakemi kayıp zamanı hesaplayarak uzatmaları belirliyordu, aynı talimatı hala gerçekleştiriyoruz, bunun kısalması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bizler saha içerisinde yardımcı hakemler ve orta hakem olarak bu süreyi hesaplıyoruz. Gerekirse AVAR’dan destek alıyoruz. Evet bazen bu süre biraz kısa oluyor veya bazen uzun oluyor. Maç içerisinde belki hata olabilir fakat genellikle hata yapmadığımızı düşünüyoruz. Çünkü liglerde bazen bir golün, bazen uzatmalardaki bir dakikanın bile çok önemli olduğunu biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu’muz da bize uzatma konularında hassas bir şekilde davranmamızı söylüyor, bu konuda en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."

"DOĞRU KARARI VERMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Tecrübeli hakem, amaçlarının ellerinden gelenin en iyisini göstermek olduğuna vurgu yaparak, "Doğru kararı vermek için mücadele ediyoruz. Hepimizin aileleri, çocukları ve birer yaşantısı var. Biz asla hata yapmak istemiyoruz. Doğru kararları vermek istiyoruz. Bize güvenilsin, inanılsın. Eksiklerimizi gidererek umarım çok daha iyi olacağız. İyi yoldayız. Genç arkadaşlarımız da iyi yolda. Sadece bize güvensinler" açıklamasını yaptı.