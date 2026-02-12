Fenerbahçe'ye yılın çalımını atmıştı, şimdi Galatasaray'dan Victor Osimhen'i istiyorlar!

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'a bonservisiyle katılarak Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olan Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren, Afrika Kupası'nda ise Nijerya ile üçüncülük yaşayan yıldız golcü için İspanya'dan bomba bir iddia geldi.

LOOKMAN'DAN SONRA HEDEF OSIMHEN

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'ı 35 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan Atletico Madrid, Nijerya Milli Takımı'nın hücum hattını İspanya'da buluşturmak istiyor. İspanyol basını, Madrid ekibinin sezon sonu için bir numaralı hedefinin Victor Osimhen olduğunu duyurdu.

SIMEONE ONAYI VERDİ, KAYNAK SÖRLOTH!

Haberin detaylarında, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Osimhen transferine bizzat onay verdiği belirtildi. İspanyol ekibi, bu dev maliyeti karşılamak için ise tanıdık bir ismi gözden çıkardı: Alexander Sörloth.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Norveçli golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Atletico, Sörloth'tan elde edeceği geliri Osimhen transferine bütçe olarak kullanmayı planlıyor.

SON SÖZ YİNE ONUN

Yaz transfer döneminde birçok Avrupa devini reddederek Galatasaray'ı ve İstanbul'u seçen Osimhen'in kararı yine belirleyici olacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki golcünün, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve Galatasaray'daki mutluluğu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.