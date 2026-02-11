MAGAZİN

Poyraz Karayel'de birlikte rol almışlardı! Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel dizisindeki Sefer rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi hayranlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Arslan ile Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol alan Celil Nalçakan, yakın dostuyla son mesajlaşmasını paylaştı.

Poyraz Karayel'de birlikte rol almışlardı! Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SON MESAJI PAYLAŞTI

Oyuncu Celil Nalçakan, hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını "Bana bunu nasıl yaparsın?" notuyla paylaştı.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.
Arslan, son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol almıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kanbolat'ın cenazesinin 12 Şubat Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceği açıklandı.

