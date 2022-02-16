YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Atıştırmalıklar arasında bir joker işlevi gören kruvasan böreğini evinizde kolayca yapabilirsiniz!

Atıştırmalıklar arasında bir joker işlevi gören kruvasan böreğini evinizde kolayca yapabilirsiniz!

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kruvasan böreği denince akla ilk olarak Fransa gelse de aslında çok daha eski tarihlerde Avusturya'da yapıldığı ve şeklinin de Osmanlı tarihine dayandığına dair söylentiler bulunuyor. Kültürler arası yemek paylaşamama durumunun evrensel olduğunu buradan da anlayabiliriz. Aynı başlıktaki baklava örneğinde olduğu gibi...

Atıştırmalıklar arasında bir joker işlevi gören kruvasan böreğini evinizde kolayca yapabilirsiniz!

Kruvasan böreğinin içerisine hangi malzemeyi koyarsanız koyun muhteşem bir tat elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Sandviç gibi salam, peynir ya da tatlı çörek gibi çikolata, reçel... Börekler, sabah işe veya okula giderken yanınıza alıp çıkabileceğiniz harika bir öğün olabilir. Kruvasanı pratik bir şekilde evlerinizde baklava hamuru kullanarak yapabilirsiniz. Bakalım dünyanın en popüler atıştırmalığı olan kruvasan börek baklava hamurundan nasıl yapılıyor...

BAKLAVA HAMURUNDAN PRATİK KRUVASAN BÖREK TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı ılık süt

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 5 su bardağı un

SOSU İÇİN

  • 1 paket hazır krema (200ml)

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 şişe maden suyu

İÇ HARCI İÇİN

  • İç harcını hazırlarken hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

  • Tatlı seviyorsanız çikolata, reçel, fıstık ezmesi gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

  • Tuzlu bir börek isterseniz peynir, zeytin, patates, ıspanak ile iç harcı hazırlayabilirsiniz.

DIŞ KISMINA

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1,5 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle hamuru hazırlamaya başlayın.

  • Derin bir kasede süt dışındaki hamur malzemelerini karıştırın.

  • Yavaşça ılık sütü ekleyerek, 15 dakika kadar hamuru yoğurun.

  • Hamurun son durumu cıvıksa un ilave edin. Çok yoğun bir hamur elde ettiyseniz biraz daha ılık süt ilave edin.

  • Hamurunuzu hazırladıktan sonra açma işlemine geçin.

  • İnce ince açtığınız hamuru düz bir zemine yerleştirin.

  • İlk sırada serdiğiniz hamurun üzerine sosunuzu fırça yardımıyla sürün.

  • Bu şekilde üst üste serip sosladığınız hamurların son katına sos sürmeden pizza gibi üçgen olarak dilimleyin.

  • Dilimlediğiniz hamurların geniş kısımlarına hazırladığınız iç malzemesini koyun ve sarın.

  • Böreklerinizi sardıktan sonra dış kısmı için hazırladığınız yağlı su karışımına batırın.

  • Bir tepsiye yağlı kağıt serdikten sonra böreklerinizi mesafeli şekilde dizin.

  • 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

  • Süt dışındaki malzemelerin oda sıcaklığında olması hamura daha güzel bir kıvam kazandıracak.

  • Hamur harcındaki sirke, piştiği zaman çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

  • Maden suyu böreğinizin kat kat ayrılmasına yardımcı olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebzeli tarifleri baş tacı edenler için: Sakarya'dan kaşnuka tarifiSebzeli tarifleri baş tacı edenler için: Sakarya'dan kaşnuka tarifi
Tencerede sufle nasıl yapılır?Tencerede sufle nasıl yapılır?
Püf noktası buymuş! Tam 22 gün...Püf noktası buymuş! Tam 22 gün...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Şortuyla baş aşağı döndü! Kalçasının açılmasını umursamadı

Şortuyla baş aşağı döndü! Kalçasının açılmasını umursamadı

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Güzelliğiyle büyüleyen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Güzelliğiyle büyüleyen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Evde probis lezzeti! Hazırdan vazgeçeceksiniz

Evde probis lezzeti! Hazırdan vazgeçeceksiniz

Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

İlginizi Çekebilir

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.