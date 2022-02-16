Atıştırmalıklar arasında bir joker işlevi gören kruvasan böreğini evinizde kolayca yapabilirsiniz!

Kruvasan böreğinin içerisine hangi malzemeyi koyarsanız koyun muhteşem bir tat elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Sandviç gibi salam, peynir ya da tatlı çörek gibi çikolata, reçel... Börekler, sabah işe veya okula giderken yanınıza alıp çıkabileceğiniz harika bir öğün olabilir. Kruvasanı pratik bir şekilde evlerinizde baklava hamuru kullanarak yapabilirsiniz. Bakalım dünyanın en popüler atıştırmalığı olan kruvasan börek baklava hamurundan nasıl yapılıyor...

BAKLAVA HAMURUNDAN PRATİK KRUVASAN BÖREK TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

SOSU İÇİN

1 paket hazır krema (200ml)

1 su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

İÇ HARCI İÇİN

İç harcını hazırlarken hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

Tatlı seviyorsanız çikolata, reçel, fıstık ezmesi gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

Tuzlu bir börek isterseniz peynir, zeytin, patates, ıspanak ile iç harcı hazırlayabilirsiniz.

DIŞ KISMINA

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Öncelikle hamuru hazırlamaya başlayın.

Derin bir kasede süt dışındaki hamur malzemelerini karıştırın.

Yavaşça ılık sütü ekleyerek, 15 dakika kadar hamuru yoğurun.

Hamurun son durumu cıvıksa un ilave edin. Çok yoğun bir hamur elde ettiyseniz biraz daha ılık süt ilave edin.

Hamurunuzu hazırladıktan sonra açma işlemine geçin.

İnce ince açtığınız hamuru düz bir zemine yerleştirin.

İlk sırada serdiğiniz hamurun üzerine sosunuzu fırça yardımıyla sürün.

Bu şekilde üst üste serip sosladığınız hamurların son katına sos sürmeden pizza gibi üçgen olarak dilimleyin.

Dilimlediğiniz hamurların geniş kısımlarına hazırladığınız iç malzemesini koyun ve sarın.

Böreklerinizi sardıktan sonra dış kısmı için hazırladığınız yağlı su karışımına batırın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serdikten sonra böreklerinizi mesafeli şekilde dizin.

180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

Süt dışındaki malzemelerin oda sıcaklığında olması hamura daha güzel bir kıvam kazandıracak.

Hamur harcındaki sirke, piştiği zaman çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Maden suyu böreğinizin kat kat ayrılmasına yardımcı olacak.



