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Atiye 3. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye'nin yeni sezon fragmanı...

13.06.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Atiye dizisinin 3. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Gizem konulu dizi Atiye, Netflix'in Türk yapımı orijinal dizisidir. Yayınlandığı günden beri ilgi gören Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte Atiye 3. sezon fragmanı...

Atiye 3. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye'nin yeni sezon fragmanı...

Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in başrolü üstlendiği Atiye dizisi hem zengin oyuncu kadrosuyla, hem Netflix'in Türk yapımı orijinal dizisi olmasıyla hem ilgi çekici senaryosu hem de ülkemizdeki tarihi güzellikleri tanıtmasıyla dikkat çekmişti. İlk olarak 27 Aralık 2019'da yayınlanan Atiye'nin ikinci sezonu 10 Eylül 2020'de yayınlanmıştı. Gizem türündeki Atiye dizisinin seyircileri söz konusu dizinin 3. sezonunun ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte Atiye 3. sezon fragmanı...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin 17 Haziran 2021'de Netflix'te prömiyer yapacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama Netflix Türkiye tarafından geldi. Söz konusu açıklamada Atiye'nin son sezonuyla 17 Haziran'da Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu. Bunun ardından Atiye'nin 3. sezon fragmanı yayınlandı.

İŞTE ATİYE 3. SEZON FRAGMANI

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'da yaşayan Atiye, ailesi ve sevgilisi Okan ile birlikte sade bir yaşam sürmektedir. Resim yapmaya küçüklükten beri ilgi duyan Atiye'nin hayatı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yaptığı keşif ile değişir.

Atiye küçüklüğünden beri bir sembol çizmektedir fakat sembolü neden çizdiğini bilmez. Atiye'nin çizdiği sembolün Göbeklitepe'de yapılan kazılarda bulunmasıyla olayların seyri garip bir hal almaya başlar. Atiye çocukluğundan beri çizdiği sembolün Göbeklitepe kazısı esnasında çıkmasının bir anlamı olduğunu düşünerek bu olayın üzerine gitmeye karar verir. Bu yolculukta Atiye'ye, Göbeklitepe'de kazı yapmakta olan arkeolog Erhan yardımcı olur. Arleolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi netliğe kavuşturmaya çalışır.

Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte Atiye 3. sezon fragmanı

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beren Saat
Melisa Şenolsun
Mehmet Günsür
Metin Akdülger
Sibel Melek Arat
Meral Çetinkaya

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Atiye dizisi
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