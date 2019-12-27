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  4. Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Beren Saat'in başrol oynadığı Atiye dizisinin ilk 8 bölümü Netflix'te yayınlandı. İlk bölüme damga vuran sahne ise Beren Saat ve Metin Akdülger'in sevişmeleri oldu.

Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin ilk sekiz bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümüne ise Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi damga vurdu.

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisi, bugün yayınlanan bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünün ilk sahnelerinde ise Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri yayınlandı.

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"ATİYE HEM CANIMI YAKAM HEM BENİ DERİNLEŞTİREN YOL"

Senaristliğini Nuran Evren Şit'in yazdığı yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı mistik dizinin galasında konuşan Beren Saat ise "Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül'de ve Ela'da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye'nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak" demişti.

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ATİYE'NİN KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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