Atiye: Kimse çocuğum olduğunu sormadı!

Ünlü şarkıcı Atiye, Süper FM'de yayınlanan "Duygu'yla Radyodayız" programının konuğu oldu. 33 yaşındaki sanatçı, kızı Ferah Feza ve müzik çalışmalarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"MFÖ ALBÜMÜNDE YER ALACAĞIM"

Pandemi öncesi yapılan albümünün önümüzdeki günlerde çıkacağını açıklayan Atiye, "Albüm mü, single mı?" sorusuna "Onu zaman gösterecek ama benim isteğim albüm. Albüm çıksın, sonra bakarız. Önümüzdeki günlerde MFÖ tribute albümünde yer alacağım. Henüz şarkı belli değil." yanıtını verdi.

"VAZGEÇMEYECEĞİMİ ANLADILAR"

Ayrıca ailesinin müziğe başlamasına karşı çıktığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Her anne ve baba çocuğunun stabil bir geliri olsun ister. Ailem şarkıcı olmamı çok da istemedi. Sonradan vazgeçmeyeceğimi anladılar, bir de benim B planım da yoktu. Sonra yanımda oldular." açıklamasını yaptı.

"HAMİLEYKEN HERKES KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

Öte yandan 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen şarkıcı, 2019'da kızı Ferah Feza'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. "Kimse çocuğum olduğunu sormadı, geç duyuldu." diyen Atiye, "Hamileyken Hindistan'daydım, çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu." ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"

Ünlü şarkıcı, daha önce de "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.



"O BENİM HER ŞEYİM"

Kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden Atiye, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım... Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz." demişti.



