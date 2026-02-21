MAGAZİN

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı: 21. gün! Son haline yorum yağdı

2006’da Oryantal Star, 2011’de ise Survivor ile adını duyuran Didem Ceran, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Eski Survivor yarışmacısı son olarak Kore'de yüz nakli yaptırmasıyla gündeme geldi. Yüz naklinden günler sonra paylaşım yapan Ceran'ın yeni görünümüne yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

2006 yılında Oryantal Star programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasına katılmıştı.

Uzun süredir ortalarda olmayan ancak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle dikkatleri üzerine çekti.

Didem Ceran yüz naklinin 21. gününden paylaşım yaptı. Değişimini gözler önüne seren Ceran paylaşımına 'Ben ne yaptırdım?' notunu ekleyip işlemleri tek tek sıraladı.

Didem Ceran'ın yaptırdığı işlemler sırasıyla şöyle;
• Çene kemiği geri alındı
• Kemik kontürlerim törpülendi
• Göz büyütme / göz çevresi düzenlemeleri
• Göz kapağı
• Göz altı
• Yüz germe

YORUM YAĞDI

Didem Ceran'ın yeni görünümüne sosyal medyada; 'efsane olacak', 'çok geçmiş olsun', 'çok güzelsin', 'çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

