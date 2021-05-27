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Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

27.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital platform Netflix'te yayınlanan ve ilk iki sezonu ile büyük başarı yakalayan Atiye dizisinin 3. sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Atiye dizisinin yeni sezonu hakkında flaş gelişme yaşandı. Peki Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte diziye ilişkin merak edilen detaylar...

Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

Başollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı Netflix'in yerli yapımı Atiye dizisinin yeni sezonuna dair flaş gelişme yaşandı. İki sezon boyunca izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Atiye dizisinin 3. sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olan dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. İşte Atiye 3. sezon yayın tarihi...

ATİYE'NİN 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanan Atiye dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecan ile bekleniyor. İstanbul'dan Göbeklitepe'ye uzanan büyülü bir yolculuğun anlatıldığı Atiye, son bölümünde heyecan verici olaylarla izleyicileri merakta bırakmıştı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından 3. sezonu dört gözle beklenirken, yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yer alan bilgiye göre çok sevilen dizi Atiye 3. sezon ile 17 Haziran'da sevenleriyle buluşacak.

Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

ATİYE 3. YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Atiye 3. yeni sezon fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fenomen dizi Atiye'nin konusu, yaşadığı doğaüstü olaylar karşısında aklı karışan genç ressam Atiye'nin yolu Arkeolog Erhan ile kesişiyor. İkisi de olayların izini sürerken geçmişin kapısını aralıyor ve araladıkları kapı, onları dünyanın hiç bilmedikleri bir yüzüyle tanıştırıyor. İnsanlığın ilk tarihine kadar uzanan hikaye, Göbeklitepe'nin etrafında birleşiyor.
Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Netflix orjinal yapımı Türk dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Atiye dizisi Beren Saat Mehmet Günsür
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok anlamsız bir film !!

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