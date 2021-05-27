Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

Başollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı Netflix'in yerli yapımı Atiye dizisinin yeni sezonuna dair flaş gelişme yaşandı. İki sezon boyunca izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Atiye dizisinin 3. sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olan dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. İşte Atiye 3. sezon yayın tarihi...
Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanan Atiye dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecan ile bekleniyor. İstanbul'dan Göbeklitepe'ye uzanan büyülü bir yolculuğun anlatıldığı Atiye, son bölümünde heyecan verici olaylarla izleyicileri merakta bırakmıştı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından 3. sezonu dört gözle beklenirken, yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yer alan bilgiye göre çok sevilen dizi Atiye 3. sezon ile 17 Haziran'da sevenleriyle buluşacak.
Atiye 3. yeni sezon fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.
Fenomen dizi Atiye'nin konusu, yaşadığı doğaüstü olaylar karşısında aklı karışan genç ressam Atiye'nin yolu Arkeolog Erhan ile kesişiyor. İkisi de olayların izini sürerken geçmişin kapısını aralıyor ve araladıkları kapı, onları dünyanın hiç bilmedikleri bir yüzüyle tanıştırıyor. İnsanlığın ilk tarihine kadar uzanan hikaye, Göbeklitepe'nin etrafında birleşiyor.
Netflix orjinal yapımı Türk dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
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