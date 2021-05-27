Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı bekleniyor!

Başollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı Netflix'in yerli yapımı Atiye dizisinin yeni sezonuna dair flaş gelişme yaşandı. İki sezon boyunca izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Atiye dizisinin 3. sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olan dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. İşte Atiye 3. sezon yayın tarihi...

ATİYE'NİN 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanan Atiye dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecan ile bekleniyor. İstanbul'dan Göbeklitepe'ye uzanan büyülü bir yolculuğun anlatıldığı Atiye, son bölümünde heyecan verici olaylarla izleyicileri merakta bırakmıştı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından 3. sezonu dört gözle beklenirken, yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yer alan bilgiye göre çok sevilen dizi Atiye 3. sezon ile 17 Haziran'da sevenleriyle buluşacak.

ATİYE 3. YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Atiye 3. yeni sezon fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.