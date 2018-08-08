"Hisset" isimli yeni şarkısıyla Yasemin Şefik'in Best FM'de ki programı Hitnoz'a konuk olan Atiye, 'Türkiye'nin Janet Jackson'ı benim' dedi.

Hem şarkı söyleyip, hem de dans ettiği için Janet Jackson’a benzetilen Atiye, “Kardeşi Michael Jackson’a aşıktım. Kendisine de çocukluğumdan beri hayranım. Sadece benzemiyorum, Türkiye’nin Janet Jackson’ı benim” açıklamasını yaptı.

Kahkaha dolu programda Yasemin Şefik'in "Şarkı söyleyip, dans etmek deyince Janet Jackson'a benzetebilir miyiz seni?" sorusu üzerine "Sadece benzetmek de değil, Türkiye'nin Janet Jackson'u benim. Ona hayran büyüdüm. Michael Jackson aşığıydım." diyen sevilen sanatçı; "90'larda Hakan Peker, Yonca Evcimik gibi Türk pop müziğinde dans eden önemli isimlerden sonra aslında uzun bir boşluk var. On-Onbeş yıl hem şarkı söyleyip, hem dans eden birileri çıkmamıştı. Uzun bir ara bu...sonrasında Don't Think şarkımla benbu şekilde çıktım. Şimdi sahnede darbuka'da çalıyorum." dedi.

Atiye, "Yaz için aşk şarkısı yapmak istemedim. Hepimizin iyi düşüncelere, rahatlamaya ve hissetmeye ihtiyacı olduğunu bunu yaparken de eğlenebileceklerini düşündüm.

