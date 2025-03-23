MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

Özgür Özel'in Saraçhane'deki "1 Mayıs'ta bu kitleye Taksim'i isteyeceğiz. Açmazlarsa biz açacağız" sözleri Melih Gökçek'i kızdırdı. Gökçek'in sözlerini gören Oğuzhan Uğur ise kendini tutamadı.

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!
Kubra Akalın

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestoların merkezi Saraçhane'de günlerdir süren protesto eylemlerinde CHP lideri Özgür Özel sözleriyle dikkat çekiyor.

Özgür Özel son olarak konuşmasında "Çatışmaya değil mücadeleye geldik. Meydanın yüzde 99'u bunu istiyor. Bu meydanın kararlılığıyla and olsun ki Taksim'i de alacağız, söz veriyorum. 1 Mayıs'ta bu kitleye Taksim'i isteyeceğiz. Açmazlarsa biz açacağız. Bu gece Saraçhane'ye sahip çıkmaya, 1 Mayıs'ta Taksim'i almaya var mıyız? Karnı doyan var mı, zenginlik var mı, demokrasi var mı, gençlerin umudu var mı?" ifadeleriyle dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 071841

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Melih Gökçek ise bu ifadelere tepki göstererek "B.k açarsın dağ başı mı burası?" deyince Oğuzhan Uğur sözünü sakınmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü "Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü

Son paylaşımlarıyla dikkat çeken Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e "Doğru başganım. Dağ başındakilere her şey serbest bu ara" diyerek dikkat çekti.

1106351-1631815424

Oğuzhan Uğur'un sözleri sosyal medya hesabı X'te 32 bin beğeni aldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küs oldukları söyleniyordu! Cenazede konuşmakta zorlandıKüs oldukları söyleniyordu! Cenazede konuşmakta zorlandı
Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Oğuzhan Uğur ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama

"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.