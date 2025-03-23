Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestoların merkezi Saraçhane'de günlerdir süren protesto eylemlerinde CHP lideri Özgür Özel sözleriyle dikkat çekiyor.

Özgür Özel son olarak konuşmasında "Çatışmaya değil mücadeleye geldik. Meydanın yüzde 99'u bunu istiyor. Bu meydanın kararlılığıyla and olsun ki Taksim'i de alacağız, söz veriyorum. 1 Mayıs'ta bu kitleye Taksim'i isteyeceğiz. Açmazlarsa biz açacağız. Bu gece Saraçhane'ye sahip çıkmaya, 1 Mayıs'ta Taksim'i almaya var mıyız? Karnı doyan var mı, zenginlik var mı, demokrasi var mı, gençlerin umudu var mı?" ifadeleriyle dikkat çekti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Melih Gökçek ise bu ifadelere tepki göstererek "B.k açarsın dağ başı mı burası?" deyince Oğuzhan Uğur sözünü sakınmadı.

Son paylaşımlarıyla dikkat çeken Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e "Doğru başganım. Dağ başındakilere her şey serbest bu ara" diyerek dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur'un sözleri sosyal medya hesabı X'te 32 bin beğeni aldı.