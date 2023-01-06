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Atlar gitti, 37 bin dolarlık elektrikli faytonlar geldi

06.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turistik mekanlarından biri olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda at ve faytonların valilik kararıyla kaldırılmasından ardından elektrikli faytonlar parça parça gelmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından beğenilen ve yaz aylarında hizmete başlayacak faytonlara aynı anda 6 kişi binebilecek.
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda yeni bir devir başlıyor. Geçmiş senelerde at ve faytonlara binerek göl etrafını turlayan ziyaretçiler, valilik kararı ile artık elektrikli faytonlarla binecek. Vatandaşlar tarafından beğeni toplayan ve yaz aylarında hizmete başlayacak faytonlara aynı anda 6 kişi binebilecek. Talep oranına göre sayısı artırılacak olan elektrikli faytonlara biniş ücreti henüz belirlenmemişken, bir tanesinin maliyetinin 37 bin dolar olduğu öğrenildi.

Elektrikli faytonların yaz aylarında ziyaretçilerin hizmetine açılacağını belirten görevli Tevfik Türe, "Artık Abant’ta elektrikli fayton devri başlıyor. İlk etapta bir adet geldi, talep üzerine daha çoğalacak. Atlar yok, yaylalarda geziyorlar. Mudurnu Kaymakamlığı’nın köylere hizmet götürme birliği tarafından Abant’ta hizmet vermeye başlayacaklar" dedi.

Abant’a yakın köylerden biri olan Örencik köyünün muhtarı İdris Balta ise "Mudurnu Kaymakamlığı tarafından faytonlarımızın birisi geldi, mevcut atlar yaylalarda duruyorlar. Talep olduğunda elektrikli faytonların sayısı artırılacak" diye konuştu.

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