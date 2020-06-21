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Atletico Madrid 1-0 Valladolid (Maç Sonucu)

İSPANYA HABERLERİ  | 21.06.2020 02:30 | Son Güncelleme

La Liga'da Atletico Madrid, Enes Ünallı Valladolid'i Vitolo'nun attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid 1-0 Valladolid (Maç Sonucu)

La Liga'nın 31. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Valladolid'i konuk etti. Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal oyuna 83. dakikada girdi.

Karşılaşmada gol perdesi uzun süre açılmadı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin son bölümünde Atletico Madrid üç puanı getiren golü buldu. Başkent ekibi 81. dakikada Vitolo'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından üç puanın sahibi olan Atletico Madrid, 52 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. 33 puanda kalan Valladolid ise 15. sırada kaldı.

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