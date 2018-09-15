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Atletico Madrid 1 - 1 Eibar (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

İspanya La Liga 5. haftasında Atletico Madrid, evinde Eibar ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid 1 - 1 Eibar (Maç özeti)

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Eibar, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşılaştı.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamyan Atletico Madrid, Eibar karşısında da 1 puanı son dakika golüyle kurtardı.

Eibar, 87. dakikada Sergi Enrich'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid 90+3'te oyuna sonradan dahil olan Borja Garces'in golüyle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Atletico Madrid bu sonuçla 4 maç sonunda 5 puana yükselirken, Eibar da puanını 4'e çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid eibar La Liga

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