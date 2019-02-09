Atletico Madrid 1 - 3 Real Madrid

La Liga'da Real Madrid'in yükselişi devam ediyor. Real, Atletico Madrid'i de deplasmanda 3-1 yenerek 2. sıraya kadar yükseldi.

Wanda Metropolitano'daki maçın 16. dakikasında Casemiro'nun muhteşem golüyle öne geçen Real Madrid, 26. dakikada Griezmann'ın golüne engel olamadı. Ancak 41. dakikada Vinicius'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Ramos tekrar Real Madrid'i öne geçirdi.

İkinci devrede Morata ile Atletico'nun bulduğu nefis gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 74'te sonradan oyuna giren Bale son sözü söyledi ve Real Madrid maçı 3-1 kazandı. Bu arada gergin geçen maçta Atleticolu Thomas kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Real Madrid, 45 puana yükseldi ve 44 puanlı rakibini geride bıraktı.



