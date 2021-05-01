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Atletico Madrid, 90+1'de direkten döndü!

01.05.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi 1-0 mağlup etti. Elche, 90+1. dakikada penaltı kaçırdı.

Atletico Madrid, 90+1'de direkten döndü!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid zorlansa da 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Carrasco'nun asistinde Llorente'den geldi. Öte yandan Elche'de Fidel, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direği nişanladı.

Elche'nin penaltı kaçırdığı pozisyonda Atletico Madrid kalecisi Oblak'ın çizgi ihlali yaptığı itirazları orta hakem tarafından kabul edilmedi ve pozisyon VAR'da da incelenmedi.

Futbol oyun kurallarına göre ise Oblak ihlal yapmasına rağmen Oblak'ın ihlali, penaltıyı kullanan futbolcuyu açıkca etkilemediği için penaltının tekrar mümkün değil; "Kalecinin yaptığı ihlal, penaltıyı kullanan futbolcuyu çok açıkca etkilediyse penaltı vuruşu tekrarlanır."

Bu sonucun ardından zirvede puanını 76 yapan Atletico Madrid, son 4 haftaya lider girmeyi garantiledi. Kümede kalma mücadelesi veren Elche ise 30 puanla 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Barcelona ile kritik maçta karşılaşacakken, Elche ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

LA LIGA'DA KALAN MAÇLAR

ATLETICO MADRID - 76

Barcelona (D)
Sociedad
Osasuna
Valladolid (D)

REAL MADRID - 71

Osasuna
Sevilla
Granada (D)
Bilbao (D)
Villarreal

BARCELONA - 71

Valencia (D)
Atletico
Levante (D)
Celta Vigo
Eibar (D)

SEVILLA - 70

Bilbao
Real Madrid (D)
Valencia
Villarreal (D)
Alaves

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Atlético Madrid
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