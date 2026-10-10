Pistte korku dolu anlar! Toprak Razgatlıoğlu takla attı, çıkan omzunu kendisi yerine taktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Endonezya Grand Prix’sinde geçirdiği kazayla gündeme geldi. Serbest antrenman seansında kaza yapan Razgatlıoğlu’nun omzu çıktı. Başarılı sporcu, çıkan omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttu. O anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

ENDONEZYA’DA KORKUTAN KAZA

Endonezya’daki 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilen antrenman sırasında kontrolü kaybeden Razgatlıoğlu, sağ omzunun üzerine düştü. Kaza sonrası büyük acı yaşadığı görülen milli sporcu, omzunu tutarak pistte kaldı.

OMZUNU PİSTTE KENDİ YERİNE OTURTTU

Kazanın ardından soğukkanlılığını koruyan Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden çıkan omzunu kendi çabasıyla yerine taktı. Sporcunun bu anları kameralara yansıdı ve MotoGP’nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede dünya genelinde paylaşılırken, MotoGP’nin hesabı Razgatlıoğlu’nun hareketini “Sürücüler farklı yaratılmış” sözleriyle duyurdu. Türk sporcunun acıya rağmen gösterdiği soğukkanlılık, motorsporları takipçilerinin dikkatini çekti.

SPRINT YARIŞINDA 19. SIRA

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, yaşadığı kazanın ardından Endonezya Grand Prix’sinin sprint yarışında da piste çıktı ve yarışı 19. sırada tamamladı. MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi unvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun ilk 16 etabında topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

GÖZLER ANA YARIŞTA

Dünya Superbike şampiyonluğu yaşamış milli sporcunun sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi beklenirken, gözler Razgatlıoğlu’nun Endonezya Grand Prix’sinin ana yarışındaki performansına çevrildi.