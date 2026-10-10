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Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray’da az süre alan İlkay Gündoğan için “Kesin bir şey var” dedi, perde arkasını bilmediğini söyledi.

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da bu sezon sınırlı süre alan İlkay Gündoğan hakkında Tugay Kerimoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Tecrübeli orta sahanın neden daha fazla forma şansı bulamadığını sorgulayan Kerimoğlu, “Kesin bir şey var” ifadelerini kullandı. Kerimoğlu, sarı-kırmızılı takımda yaşananların perde arkasını bilmediğini de belirtti.

“OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM”

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması 1

Kasımpaşa karşısında 30 dakika 10 kişi mücadele eden Galatasaray, sahasında 3-1 kazandı. Bu sezon 2 maçta yalnızca 11 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Gündoğan, genç futbolcu Renato Nhaga’nın da süre aldığı RAMS Park’taki karşılaşmada oyuna dahil olmadı. Maçın ardından karma alanda kendisine “Barcelona maçına hazır mısın?” sorusu yöneltilen Gündoğan, “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” yanıtını vermişti.

“KESİN BİR ŞEY VAR”

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması 2

TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, eski takımı Galatasaray’daki Gündoğan gündemini değerlendirdi. Kerimoğlu, teknik direktörlerin bu tarz oyuncuları kaybetmek istemeyeceğini, bu nedenle ortada kesin bir şey olduğunu söyledi. Böyle bir sorunun ardından koridorda bu yanıt veriliyorsa bir sebebi olduğunu belirten Kerimoğlu, oyuncunun bir şeyin tepkisini verdiğini ifade etti. Antrenman performansının da bu durumun nedeni olabileceğini söyleyen eski milli futbolcu, Gündoğan’ın takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olacağını düşünmediğini vurguladı.

“10 NUMARAYA BİLE GEREK YOKTU”

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması 3

Kerimoğlu’na göre Galatasaray’ın 10 numara transferi yapmasına da gerek yoktu, çünkü bu bölgede zaten bir isim vardı. Ancak içeride yaşanan problemin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Kerimoğlu, Gündoğan’ın oynamaya her zaman hazır bir isim olduğunu ama yaşananları bilemediklerini ifade etti.

SARALOĞLU’NDAN SÜRE MESAJI

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması 4

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da Gündoğan ile ilgili sorulan soruya, deneyimli oyuncunun mutlaka süre alacağı yönünde yanıt vermişti.

GÜNDOĞAN’IN SEZON KARNESİ: 2 MAÇ, 11 DAKİKA

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İlkay Gündoğan açıklaması 5

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon yalnızca 2 maçta görev yapabilen Gündoğan’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya karşı oynanacak maçta görev alıp almayacağı ise yakından takip ediliyor.

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İlkay Gündoğan galatasaray
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