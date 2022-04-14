Atletico Madrid'i eleyen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu gece belli oldu. Manchester City, İngiltere'de 5-5-0 dizilişiyle karşısına çıkan ve buna rağmen 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid'le çeyrek final rövanşını Madrid'de oynadı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Manchester City yarı finale yükseldi.

İki takımın taktik savaşı şeklinde geçen karşılaşmada Atletico Madrid, ilk yarıda gol bulmak için Manchester City savunmasında etkili olamadı. Turu geçmek için gole ihtiyacı olan Atletico Madrid, ikinci yarıya hızlı başladı. 70'ten sonra Carrasco, Luis Suarez, Correa ve Cunha gibi silahlarını da oyuna alan Atletico Madrid, yoğun çabasına rağmen Manchester City kalesine 1 şut çıkarabildi.

Manchester City ise ilk maçtaki skor avantajını koruyarak Atletico Madrid'in savunmaya yönelik oyununu ilk yarıda kontrol altında tuttu. İkinci yarıda sıklaşan ve art arda gelen Atletico Madrid ataklarında ise hata yapmayarak ilk maçtaki skorun avantajıyla 90 dakikada kalesini gole kapatmayı başardı.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Atletico Madrid'den Felipe kırmızı kart görerek takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Yarı finale yükselen Manchester City, böylelikle Real Madrid'in rakibi oldu.



