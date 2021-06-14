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Atletico Madrid'in hedefinde Hakan Çalhanoğlu var

14.06.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu'na teklifte bulundu.

Atletico Madrid'in hedefinde Hakan Çalhanoğlu var

A Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'nun kulüp kariyerindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Milan'daki sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu serbest oyuncu statüsünde. Milli futbolcu bedelsiz olarak bir başka takıma imza atabilir. Juventus ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonundan da teklif var.

Sky Italia'nın haberine göre, La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu.

MİLAN'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yeni kontrat için 5 milyon euro istedi. Milan şu ana kadar 4 milyon euro'ya kadar yükselirken Atletico Madrid ise oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ve 3 milyon euro bonus teklif etti.

İddiaya göre Hakan Çalhanoğlu, Madrid'e taşınmaktansa İtalya'da kalıp teklifleri değerlendirmek istiyor.

EURO 2020 nedeniyle milli yıldızın geleceği turnuva sonuna kalabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Hakan Çalhanoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sadece frikik ve şut atmak dışında ne iş yapıyor tam olarak bu arkadaş

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