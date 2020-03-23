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  4. Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente'den kız arkadaşına kötü şaka!

Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente'den kız arkadaşına kötü şaka!

İSPANYA HABERLERİ  | 23.03.2020 19:43 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente yeni akım başlattı. Kız arkadaşına yaptığı şakayı sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncu kısa sürede gündem oldu.

Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente'den kız arkadaşına kötü şaka!

Dünya koronavirüs salgınıyla savaşına devam ediyor. Birçok yerde ülke çapında karantina uygulanıyor. Spor müsabakaları iptal edilen, kişisel olarak kendisini karantina altına alan sporcuların ev hallerini de sosyal medya üzerinden takip ediyoruz.

Sevgilisine yaptığı şakayla gündeme oturan son sporcu Marcos Llorente oldu. Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu çektiği videoda kız arkadaşını gafil avlayarak bir su bardağını fırça sopası yardımıyla tutturduğu görülüyor.

Marcos’un gülümsediği ana kadar durumun farkında olmayan kız arkadaşı Paddy, şakayı anladığı anda kahkahalara boğuldu.


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