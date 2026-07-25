Atletico Madrid, Kang In Lee’yi kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İspanyol takımı Atletico Madrid, bu doğrultuda Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de oynayan Güney Koreli futbolcu Kang In Lee’yi transfer etti. Madrid ekibinin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Kariyerinde Valencia ve Mallorca formaları giyen Kang In Lee, 2023-2024 sezonunda PSG’ye transfer oldu. Fransız ekibiyle 3 sezon boyunca 124 resmi maçta görev alan Lee, 16 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Güney Koreli futbolcu, Paris Saint-Germain ile Ligue 1’de 3 kez şampiyonluk yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de 2 defa kazandı.

Kang In Lee, Güney Kore Milli Takımı ile 50 karşılaşmada görev alırken, 11 gol ve 14 asistle katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynadıkları 3 müsabakaya da 11’de başladı ve 1 asist yaptı.