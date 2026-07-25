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Süper Lig ekibinin başkanı Fenerbahçe'den o ismi açıkladı! "O da bize gelmek istiyor"

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak, yeniden başkanlığa seçildi. Çakmak, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Süper Lig ekibinin başkanı Fenerbahçe'den o ismi açıkladı! "O da bize gelmek istiyor"
Burak Kavuncu

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak seçildi. Güven tazeleyen Çakmak, birlik ve beraberlik mesajı verirken transfer gündemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAVGALAR BİTMİŞTİR"

Süper Lig ekibinin başkanı Fenerbahçe den o ismi açıkladı! "O da bize gelmek istiyor" 1

Seçimin ardından konuşan Arda Çakmak, kulüpte yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bugün itibarıyla Gençlerbirliği'nde kırgınlıklar ve kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum, herkesten de af diliyorum." ifadelerini kullandı.

HEDEF İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Süper Lig ekibinin başkanı Fenerbahçe den o ismi açıkladı! "O da bize gelmek istiyor" 2

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Gençlerbirliği Başkanı, "Hocamız İrfan Can'ı istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. Teklifimizi kabul etti. Şimdi Fenerbahçe'nin kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürse transferi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE BİTEBİLİR

Süper Lig ekibinin başkanı Fenerbahçe den o ismi açıkladı! "O da bize gelmek istiyor" 3

TRT Spor'un haberine göre Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar son pürüzleri gidermek için görüşmelerini sürdürürken, 28 yaşındaki tecrübeli kalecinin yeniden Ankara ekibinin formasını giymeye sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Gençlerbirliği İrfan Can Eğribayat fenerbahçe
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