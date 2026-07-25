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Filenin Sultanları, Çin'e set vermedi finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde İtalya'yı eleyen Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, Çin'e set vermedi finale yükseldi!
Cevdet Berker İşleyen

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ev sahibi Çin'i set vermeden mağlup ederek şampiyonluk için son adımı attı.

ÇİN KARŞISINDA NET GALİBİYET

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları etkili bir performans sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Çin e set vermedi finale yükseldi! 1

FİNAL BİLETİ GELDİ

Çin karşısında aldığı farklı galibiyetle adını finale yazdıran milliler, turnuvada şampiyonluk için mücadele etme hakkı kazandı. Set vermeden elde edilen zafer, Türkiye'yi bir kez daha VNL finaline taşıdı.

Filenin Sultanları, Çin e set vermedi finale yükseldi! 2

RAKİP BREZİLYA

Şampiyonluk mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Brezilya olacak. Brezilya, diğer yarı final eşleşmesinde İtalya'yı eleyerek finale yükselmeyi başardı.

FİNALİN TARİHİ BELLİ OLDU

Filenin Sultanları, Çin e set vermedi finale yükseldi! 3

2026 FIVB Milletler Ligi final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Türkiye ile Brezilya'yı karşı karşıya getirecek mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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