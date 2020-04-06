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Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Radomir Antic hayatını kaybetti!

İSPANYA HABERLERİ  | 06.04.2020 21:01 | Son Güncelleme

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden, 1977-78 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Radomir Antic hayatını kaybetti!

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 71 yaşındaki Radomir Antic hayatını kaybetti. Haberi Atletico Madrid resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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