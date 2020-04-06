Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Radomir Antic hayatını kaybetti!

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 71 yaşındaki Radomir Antic hayatını kaybetti. Haberi Atletico Madrid resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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