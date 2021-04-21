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Atletico Madrid, Inter ve Milan Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

21.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Atletico Madrid, Inter ve Milan Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar devam ediyor. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve İtalyan takımı Inter, bu ligden çekildiğini duyurdu.

Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'den çekilme karar aldıkları ifade edildi. Açıklamada, kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi.

Inter de yaptığı açıklamada, kulübün artık Avrupa Süper Ligi projesinin bir parçası olmadığı ifade edilirken, taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı oldukları belirtildi.

İtalya'nın Milan Kulübü de Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı almış, İngiliz ekipleri gelen tepkilerin ardından organizasyondan çekilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Avrupa Süper Ligi
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