Atletico Madridli Tachi Real Madridli Vinicius'un kafasını ısırdı!

Yaz transfer döneminde Real Madrid’in Flamengo’dan kadrosuna kattığı Vinicius Junior, tartışma konusu olmuştu. 45 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Vinicius Junior’ın fiyatı çok konuşulmuştu. Real Madrid A Takımı’nda henüz forma şansı bulamayan Vinicius Junior, B Takımı Castilla ile oynadığı Atletico Madrid derbisinde, bonservis bedeli kadar olmasa da, yine gündeme gelmeyi başardı.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Atletico Madrid B Takımı Kaptanı Tachi ile ikili mücadeleye giren Vinicius Junior, savunmada sertlik limitlerini zorlayan bir müdahaleye maruz kaldı. Topsuz alanda rakibinden kurtulmaya çalışan Vinicius Junior, kafasından iki kez ısırıldı. Üstelik bu ısırmalardan biri hakemin gözü önünde gerçekleşti. Bu müdahale sonrası Vinicus Junior ve takım arkadaşları, Tachi’nin üzerine yürüdü. Kısa süren gerginliğin ardından futbolcular sakinleşirken, hakemin Tachi’ye sadece sarı kart göstermesi, yapılan müdahale kadar tartışma konusu oldu.

Daha sonra kaldığı yerden devam eden mücadele 2-2 sona erdi.

(Sözcü)

